«Жива и здорова»: пенсионерку случайно «похоронили» вместо матери главкома ВВС Украины

В СМИ 4 августа распространилась информация о смерти матери главкома ВВС Украины Анатолия Кривоножко. Однако, как стало известно ИА Регнум, журналисты случайно «похоронили» другую женщину, которая жива и здорова.

Сообщалось, что маму Кривоножко зовут Варвара Захаровна. Но на самом деле ее имя Прасковья Ефимовна. Первая пенсионерка проживает в Шебекинском районе Белгородской области. Ей 101 год. У женщины был один сын, но он скончался.

«Варвара Захаровна жива и здорова, в феврале ей исполнился 101 год. Она почётный житель района, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». <…> Человек почтенного возраста, не хотелось бы, чтобы она переживала из-за таких глупых ошибок», - рассказал человек, который присматривает за пенсионеркой.

А вот о судьбе настоящей матери главкома ВВС Украины мало известно. Вместе с сыном и его женой она жила в селе Первое Цепляево. После перенесенного инсульта женщина не поднималась с постели. Близкие семьи Кривоножко признались, что не знают – жива она или нет.

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