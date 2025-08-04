Еще один спортсмен умер за неделю на соревнованиях по триатлону: что о нем известно

Второй марафонец умер за последнюю неделю на соревнованиях по триатлону IRONSTAR 113 в Нижнем Новгороде. Речь идет о многократном чемпионе России по зимнему плаванию, спортсмене из Рязани Андрее Пуляеве.

Инцидент произошел 3 августа. Пловцу стало плохо недалеко от финиша водного этапа. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать спортсмена, но помочь ему не удалось, сообщили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале.

Пуляев был опытным спортсменом. Ранее он принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км. Перед стартом соревнований Андрей прошел медицинское обследование.

До этого, 26 июля, похожая ситуация произошла с москвичом Дмитрием Ионовым. Пловец попросил помощи спасателей на финише массового заплыва X-WATERS Volga. Его подняли на лодку, но, выходя из воды, мужчина потерял сознание. Помочь ему не смогли.

Ранее в Италии 35-летний бегун Маттиа Селла умер после пересечения финишной черты на глазах у родных.