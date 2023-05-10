Жителю Подмосковья откусили нос во время драки в День Победы

В Подмосковном Дмитрове произошла драка между мужчинами на 9 мая. Причем потасовка оказалась настолько серьезной, что один из ее участников в итоге лишился части тела. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, двое россиян из-за чего-то повздорили, и довольно быстро словесная перепалка переросла в насилие. Они стали наносить удары друг по другу, пока в какой-то момент кулаки не заменились зубами. Так, в ходе драки один мужчина откусил другому нос.

Пострадавшего доставили в больницу, где после обследования полученной травмы врачи пришли к выводу, что часть носа придется ампутировать. О состоянии пациента после операции ничего неизвестно.

Ранее в Бразилии женщина осталась без ребенка из-за ошибки акушеров, принимавших роды. Врач-гинеколог оторвал младенцу голову, когда тот появлялся на свет. Муж пациентки рассказал, что видел, как медик, желая поскорее закончить дело, надавил ей на живот, а затем вытянул плод уже без черепа.