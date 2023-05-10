В Бразилии акушеры оторвали голову ребенку во время родов и предложили оплатить похороны

В Бразилии произошел случай, который шокировал общественность. Жительница обвинила врача-гинеколога в смерти дочери. Она рассказала, что младенцу оторвали голову прямо во время родов. Об этом сообщает издание New York Post.

По данным источника, 34-летняя женщина попала в клиническую больницу UFMG в районе Санта-Эфигения в центрально-южном регионе Белу-Оризонти. Она была на 28-й неделе беременности и жаловалась на повышенное артериальное давление. Медики посовещались и посоветовали ей искусственные роды. Она согласилась.

Муж пациентки был в родильной палате и видел, как один из врачей в попытке быстро вытащить младенца из утробы матери, сильно надавил ей на живот и вытянул плод, но оторвал новорожденному голову.

Через несколько дней врачи вернули тело ребенка родителям и заявили, что он все равно бы скончался, так как у младенца была патология развития дыхательной системы.

Женщина рассказала, что в руководстве клиники связывались с ней и предлагали взять на себя траты на похороны малышки. За это они хотели получить обещание не отправлять тело младенца на повторную экспертизу. Мать была в шоке от такого предложения и обратилась в полицию. Она написала заявление, расследование началось.

Ранее мы писали о том, как россиянка полгода была прикована к постели из-за врачебной ошибки на родах. Все произошло три года назад в городе Батайск. Пациентка поступила в родильное отделение центральной больницы. В процессе родов медики сделали женщине эпидуральную анестезию. А после она стала жаловаться на мигрени, боли в позвоночнике и слабость в ногах.