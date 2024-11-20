Жителю Подмосковья грозит до 2 лет колонии за то, что он не вынес мать из пожара. Об этом сообщает ИА Регнум.

Житель Московской области случайно устроил пожар еще два года назад в своем доме. Мужчина решил высушить спортивные штаны, повесив их над газовой плитой, а сам ушел в другую комнату. Когда он почувствовал запах гари, то попытался водой потушить огонь, но он быстро перекинулся на мебель.

В спешке мужчина выбежал из дома и начал просить помощи у прохожих. Однако внезапно он вспомнил, что в доме осталась его мать, которая в этот момент спала. Когда житель Подмосковья попытался ворваться в дом, чтобы спасти ее, пламя объяло вход.

В результате прибывшие на место спасатели обнаружили тело пенсионерки. Спустя два года следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье мужчина умер от анафилактического шока после введения анестезии.