В Подмосковье мужчина умер от анафилактического шока после введения анестезии

В подмосковной больнице скончался пациент. Он умер от анафилактического шока после того, как ему ввели анестезию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 65-летнему мужчине назначили операцию по восстановлению костей таза. Сначала хирургическое вмешательство шло хорошо, однако ближе к концу у пациента стало останавливаться сердце. Врачи попытались спасти его, но ничего не вышло.

Судмедэкспертиза показала, что россиянин перенес анафилактический шок. У него произошла закупорка легочной артерии. При этом у него была острая сердечно-легочная недостаточность.

Установлено, что при операции мужчине был введен бупивакаин, так как других препаратов не было. Он действует таким образом, что пациент не остается полностью без сознания, как при общем наркозе.

В Минздраве отметили, что проверки после смерти пациента в больнице еще не окончены. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Канаде врачи случайно ампутировали пациенту здоровую ногу.