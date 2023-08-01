В Челябинске вынесли приговор матери, убившей вместе с сожителем 18-летнюю дочь

В Челябинске состоялся суд по делу об убийстве 18-летней жительницы. Подозреваемыми проходили ее мать, а также отчим. 1 августа пара была признана виновной. Мужчине назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, а женщине – 12 лет общего режима. Об этом сообщает 74.ru.

Как стало известно, расправиться со своим ребенком мать решила после очередной ссоры. Девушке не нравилось постоянно наблюдать застолья дома, поэтому она предпочитала время от времени жить у друзей. В злополучный день она вернулась к родительнице, чтобы забрать вещи, но больше уйти не смогла.

Россиянка умерла в результате удушья. Отчим не выпускал ее шею из рук, пока она не скончалась. Примечательно, что в этот момент мать была рядом с дочерью и держала ее, чтобы та не сопротивлялась. После совершенного убийства пара выбросила тело. Найдено оно было уже на свалке.

Родительница умершей до последнего отрицала свою вину. Сначала она говорила, что дочь просто пропала, затем меняла свою версию – якобы она своего ребенка в принципе не видела до убийства. Однако суд все-таки признал ее виновной.

Ранее стали известны подробности истории о похищении челябинским маньяком женщины 14 лет назад. Сестра жертвы злоумышленника рассказала, через что прошла пленница за эти годы.