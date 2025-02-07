Жителя Абакана задержали за онлайн-совращение несовершеннолетних

Правоохранители задержали 39-летнего мужчину из Абакана по подозрению в совершении действий развратного характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Следственный комитет.

По имеющейся информации, в 2024 году подозреваемый создал в одной из социальным сетей учетную запись под ненастоящим именем. С нее он переписывался с несовершеннолетними девочками, которым отправлял сообщения, содержащие слова и выражения сексуального характера, и фотографии интимного характера".

Как отмечается, о возрасте своих собеседниц мужчина был осведомлен. В результате его действий пострадали девочки 12, 13 и 14 лет.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Следствие выясняет все детали произошедшего.

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