Жительницы Новой Москвы натравили собак на женщину в хиджабе с детьми

В Новой Москве произошло нападение на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми на игровой площадке. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Его слова передает Lenta.Ru.

Как стало известно, жительницы натравили собак на уроженку Северного Кавказа из-за неприязни по религиозному и национальному признаку. Им также не нравилось, что она была покрытая. Кроме того, было совершено избиение.

После произошедшего на детской площадке пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление. На данный момент оно было направлено столичному прокурору, чтобы он взял ситуацию под свой контроль. «Подобные инциденты приводят к расколу общества и обеспечивают стабильность и общественному согласию в нашей стране», - подчеркнул Солтаев.

Ранее волонтеры из Свердловской области обвинили местных врачей в том, что они оставили пациента, проживающего в антисанитарных условиях, умирать. По словам жителей Урала, медики отказывались госпитализировать больного, несмотря на то, что он не мог двигаться, есть и пить. Жалобами им удалось добиться того, чтобы мужчину все-таки приняли, однако они не уверены, в что в больнице ему оказывают должное лечение.