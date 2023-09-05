«Он гниет заживо»: уральских врачей обвинили в том, что они бросили пациента умирать

В Свердловской области волонтеры пожаловались на бездействие местных медиков и обвинили их в том, что они оставили человека умирать. По их словам, все дело в том, что мужчина живет в антисанитарных условиях в общежитии. Об этом сообщает E1.ru.

Как стало известно, местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, серьезно обварился кипятком в бане. Сразу к врачам он обращаться не стал и пошел в больницу, когда его состояние уже было практически критическим. Однако специалисты помогать ему отказывались.

В итоге при содействии волонтеров россиянина все-таки приняли, но совсем скоро вернули домой. И уже после этого в собственной комнате он упал, получив травмы, из-за которых просто не мог встать. Свидетели рассказали, что он не мог пить, есть, ходил под себя и выл от боли.

Из-за странных звуков соседи забили тревогу и вновь вызвали скорую помощь. Врачи забрали пациента, а затем на носилках вернули обратно, сообщив, что в госпитализации он не нуждается.

«Он же овощ! Ни анализов не брали, ничего. Он умрет вот-вот, он гниет просто заживо», - возмущены волонтеры.

После полученных жалоб медики все-таки согласились вновь осмотреть мужчину и госпитализировать его. Однако многие жители Свердловской области уверены - помощь оказывается некачественно, а все из-за того, что его считают бомжом.

В больнице же заявили, что пациента никто умирать не оставлял. Он проходил лечение, когда это было необходимо. Сейчас же медики не видят показаний для госпитализации, но все равно забрали мужчину к себе. Анализы его, по словам представителя учреждения, в норме, а раны вовсе не гниющие, а вполне чистые.

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