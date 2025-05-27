Жительницу Сочи подозревают в пособничестве террористу, напавшему на «Крокус»

Жительницу Сочи обвиняют в фиктивной регистрации террориста из «Крокуса». Об этом сообщает mk.ru.

Расследование уголовного дела в отношении женщины, зарегистрировавшей в своей квартире гражданина Таджикистана, причастного к теракту в «Крокус Сити Холл», завершено. Материалы дела направлены в суд.

Следствие считает, что жительница Сочи, зная, что террорист не будет жить в ее квартире, намеренно зарегистрировала его. В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит до трех лет лишения свободы по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Имя мужчины, который был зарегистрирован у обвиняемой, не раскрывается.

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