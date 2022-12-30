Жительницу Москвы изнасиловали после кремации лучшего друга

В правоохранительные органы обратилась москвичка, которая заявила, что ее изнасиловали двое мужчин после кремации лучшего друга. Об этом пишет РЕН ТВ.

Источник рассказал, что траурная процедура проходила 28 декабря в подмосковной Дубне. После нее девушка помянула товарища в местном кафе и направилась к станции «Печатники», чтобы добраться до дома, но на электричку она опоздала. Она зашла в пиццерию на Шоссейной улице и решила подождать там приятеля, который обещал довезти до дома.

К ней за столик подсели двое незнакомцев, после небольшой беседы все трое оказались в квартире. Там они распили алкоголь, и дама потеряла сознание. Когда она пришла в себя, мужчины воспользовались ею. После полового акта девушка выбежала на улицу, дозвонилась до приятеля и наконец-то оказалась дома. Обнаружив на теле несколько синяков, она написала в полицию заявление об изнасиловании.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, как полуголый насильник врезался в стекло и умер на глазах у несостоявшейся жертвы. Это произошло в Бразилии, в городе Сальвадор.