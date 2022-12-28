Полуголый насильник врезался в стекло и умер на глазах у несостоявшейся жертвы

В Бразилии, в городе Сальвадор, насильник скончался, пытаясь проникнуть в квартиру жертвы. На видео, снятом на мобильный телефон, зафиксировано, как мужчина разбежался и врезался в металлический барьер и стекло.

Несостоявшейся жертвой насильника стала женщина-экспат из Великобритании. Именно в ее квартиру так хотел попасть мужчина, личность которого удалось позже установить. Им был государственный служащий Жак Фрейтас. Предположительно, он находился под воздействиями наркотиков, когда врезался в стеклянную панель.

На видео также видно, что Жак погиб не сразу. После столкновения он еще преследовал свою жертву, ползая по квартире, истекая кровью. Несмотря на серьезные ранения Фрейтас успел даже снять шорты и совершить попытку изнасилования. Напуганная женщина выбежала на улицу, где располагался бассейн, и преступник погнался за ней. Однако находясь уже прямо возле нее, упал и умер.

После произошедшего полиция занялась расследованием. В доме Жака был произведен обыск, в ходе которого удалось обнаружить коноплю, грибы и другие наркотические вещества. Теперь предстоит установить, был ли Фрейтас на момент преступления под опьянением или же нет.

Ранее в Великобритании муж смог узнать об измене жены благодаря радионяне.