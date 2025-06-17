Жительницу Иркутска, пожелавшую смерти бойцам СВО, задержали и отправили на лечение в психдиспансер

Блогершу из Иркутска, пожелавшую смерти бойцам в зоне СВО, отправили на лечение в психоневрологический диспансер, сообщает Telegram-канал RT на русском.

Ранее 35-летняя уроженка города Шелехов опубликовала в Сети видео, на котором заявила, что «если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», а их дети «будут мучиться». Особое недовольство многих пользователей вызвало то, что ее обращение вышло в День России, 12 июня. К слову, она добавила, что это праздник, «которым не нужно гордиться».

В Следственном комитете РФ сочли высказывания контентмейкера подрывающими авторитет российской армии. На допросе она отказалась извиняться за свои слова.

После того, как ее провокационные ролики вызвали широкий общественный резонанс, блогерша удалила свой аккаунт из соцсетей. Позже за ней приехали правоохранительные органы. Однако женщина отказалась открывать силовикам дверь, сотрудникам МСЧ пришлось вскрывать ее квартиру. При задержании она неоднократно пыталась вырваться и убежать от служителей закона.

Ранее мы писали о том, блогершу из Бразилии жестоко избили и ранили ножом в прямом эфире.