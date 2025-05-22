Блогерша получила ножевые ранения в прямом эфире: подписчики в панике вызвали врачей

Блогершу из Бразилии жестоко избили и ранили ножом в прямом эфире. Об этом сообщает зарубежный портал Mirror.

На популярную в соцсетях девушку Луну Абрао напал ее возлюбленный Алекс Оливейра. Мужчина жестоко избил ее и несколько раз ударил ножом.

По данным источников, конфликт вспыхнул после того, как девушка сообщила о желании расстаться. Зрители в ужасе наблюдали, как Алекс наносил удары, а Луна кричала. Подписчики немедленно начали звонить в экстренные службы.

Пострадавшую срочно доставили в больницу Сан-Паулу, где врачи провели экстренную операцию. Сейчас ее состояние остается тяжелым.

Полиция разыскивает Оливейру, который скрывается от правосудия. Тем временем Луна продолжает общаться с подписчиками из больницы — она публикует фото полученных травм, подарков и открыток с пожеланиями выздоровления.

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