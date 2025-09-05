Жительнице Ставрополья ампутируют палец после похода на пик Хан-Тенгри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жительница Ставрополья работает стилистом-парикмахером и увлекается альпинизмом — она 9 раз поднималась на вершины. В основном женщина ходила в одиночку — у нее есть навыки выживания в горах. В конце лета россиянка решилась покорить Хан-Тенгри и наняла гида, которому заплатила 3,5 тыс. долларов.

По словам стилиста, на спуске гид кричал, унижал ее и плохо вязал узлы. Женщина сорвалась в трещине, но сопровождающий ей не помог. Тогда к группе присоединился еще один взрослый альпинист, который из-за усталости пошел отдельно и погиб, уснув в палатке с включенной лампой и задохнувшись от углекислого газа.

Россиянка тоже пострадала: она обморозила пальцы, один из них готовят к ампутации. Сейчас девушка лежит под капельницами по семь часов в день и не может работать — после потери пальца продолжить карьеру ей будет нелегко.

По информации источника, год назад у гида на маршруте погиб человек от сердечной недостаточности. В беседе с журналистами он обвинил стилиста и заявил, что спас ее. По словам мужчины, женщина была не готова к маршруту.

Киргизская ассоциация горных гидов начала внутреннее расследование.

