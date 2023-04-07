Жительница Волгограда до смерти избила няню ребенка, а затем сожгла ее тело на пустыре

Жительница Волгограда до смерти избила няню своего ребенка, а затем сожгла ее тело на пустыре. Об этом сообщает издание «Волгоградская правда».

Известно, что с января по февраль 2019 года женщина неоднократно избивала 69-летнюю няню своего сына. После полученных травм пенсионерка едва могла самостоятельно передвигаться. Во время очередной ссоры мать вновь набросилась на няню, которая не выдержала удара и скончалась. Преступница вынесла труп из своей квартиры и сожгла его на пустыре.

По данным правоохранительных органов, злоумышленница признала свою вину. Суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы. Правда, с подобным решением жительница Волгограда не согласилась, вот почему она подала апелляцию и пыталась обжаловать приговор. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал ей в смягчении наказания.

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