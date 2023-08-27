Жительница Владивостока лишилась миллионов и недвижимости, ответив на звонок мошенников

Мошенники причинили ущерб пенсионерке из Владивостока в размере 14,6 миллиона рублей, а также лишили ее недвижимости.

Как пишет Telegram-канал УМВД РФ по Приморскому краю, 77-летней женщине позвонила якобы сотрудница Центробанка, которая утверждала, что для сохранности ее накоплений необходимо снять все деньги и перевести их на другие счета. В результате женщина перевела более 2 миллионов рублей на неизвестные счета.

После этого мошенники снова связались с пенсионеркой и заявили, что неизвестные лица взяли кредит, используя ее квартиру в качестве залога, и требуется срочно продать недвижимость. Женщина продала две квартиры и дачу, после чего отправила полученные деньги на неизвестные счета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

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