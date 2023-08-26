Мужчина подбросил гранату в подъезд возлюбленной

В одном из подъездов дома на улице Благодатной в районе Купчино обнаружена необычная находка — привязанная к окну страйкбольная граната. Как выяснилось, это был способ привлечь внимание девушки, на которую мужчина надеялся.

Местные жители нашли этот необычный «любовный подарок» в подъезде многоэтажного дома. Граната была прикреплена к окну, а рядом была записка с посланием: «Граната для Оли. Прежде чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели расследование и выяснили адресата этого странного послания. Девушка призналась, что часто получает странные подарки от этого мужчины, который настаивал на близком общении и не принимал ее отказ.

Оказалось, что этот страстный поклонник является сотрудником пожарной службы. 39-летний мужчина признался, что потерял голову от любви и переборщил с ухаживаниями, пишет Telegram-канал 112.

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