Жительница Уфы зарезала собственного сына с ДЦП и попыталась покончить с собой

В Уфе мать убила своего взрослого сына, страдающего ДЦП, а после совершенного преступления попыталась свести счеты с жизнью. Однако она все-таки выжила. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным издания, трагедия произошла в квартире, в которой проживала семья. В один из дней россиянка решила, что не хочет, чтобы ее ребенок страдал после ее смерти, так как за ним никто не сможет ухаживать, поэтому схватилась за нож.

Расправившись с сыном, женщина попыталась умереть и сама, но ее вовремя удалось спасти. На данный момент она находится в больнице в состоянии комы. Других подробностей по делу пока нет.

Ранее в Москве нашли мертвым советского писателя Виктора Коняхина. Его тело пролежало в квартире несколько дней до того, как ей обнаружили. Сообщается, что найти труп удалось при помощи соседей публициста, которые почувствовали неприятный запах и рассказали об этом в полиции. Обстоятельства его смерти выясняются. На момент кончины ему был 81 год.