Тело писателя Виктора Коняхина нашли в московской квартире по неприятному запаху

В Москве в одной из квартир в Таганском районе обнаружили тело известного советского писателя Виктора Коняхина. На момент смерти ему был 81 год. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в полицию обратились жильцы многоэтажного дома. Они жаловались на неприятный запах, исходящий из апартаментов публициста. Приехавшие на вызов правоохранители не смогли достучаться до хозяина, поэтому проникли внутрь после вскрытия двери. Там они обнаружили труп писателя в одной из комнат.

Отмечается, что до момента прибытия полиции Коняхин пролежал мертвым уже несколько дней, поэтому и пошел неприятный запах, на который жаловались его соседи. Он скончался примерно четверо суток назад. Обстоятельства его смерти выясняются. Пока причина неясна.

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