Жительница Уфы зарезала 19-летнюю продавщицу, чтобы попасть в СИЗО к подруге

Жительница Уфы хотела попасть в СИЗО к подруге, поэтому убила 19-летнюю продавщицу в местном алкомаркете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Башкирии.

По предварительной версии, 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине без причины нанесла ранее незнакомой 19-летней работнице торгового зала два удара ножом в грудь.

Отмечается, что один из покупателей остановил злоумышленницу и задержал ее до приезда сотрудников правоохранительных органов. Коллеги потерпевшей вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение, но спустя пять дней она умерла.

Во время допроса преступница пояснила, что совершила преступление, чтобы попасть в следственный изолятор, где в тот момент находилась ее близкая знакомая за причинение ножевого ранения.

«Чтобы вместе находиться под стражей», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что женщине предъявили обвинение в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и заключили под стражу. Вину злоумышленница признавать отказалась.

Также обвиняемую проверят на вменяемость. Ей назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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