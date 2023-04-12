Подавился воблой: полицейские поймали вора при курьезных обстоятельствах в Москве

В Москве уроженца Амурской области при курьезных обстоятельствах задержали правоохранительные органы по делу о воровстве. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что 26-летний ранее уже судимый житель полгода успешно скрывался от следствия. Но в один день, он решил поесть воблу у метро «Новокузнецкая». В результате мужчина подавился рыбной костью и не мог самостоятельно дышать. Прохожие решили вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Врачи приняли решение доставить пострадавшего в больницу. При проверке личности пациента оказалось, что он числится в розыске за кражу.

Преступление он совершил в январе прошлого года в районе Чертаново Северное. После инцидента он уехал из столицы, потом решил вернуться и так нелепо угодил в руки полиции.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге мать устроила скандал в школе после «неприличного» фото дочери для альбома. Родительница увидела кадр, на котором ее ребенок показывает неприличный жест. В результате женщина обвинила фотографа в унижении достоинства дочери.

Отмечается, что родителям прислали ссылку, где было 950 снимков. На одном из них ученица сидела за партой и показывала средние пальцы. Мать школьницы думала, что извинения принесет ей лично глава фотостудии. Но он прислал официальное письмо. Этого женщине оказалось мало.