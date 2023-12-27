Жительница Удмуртии из ревности к мужу изуродовала лицо незнакомой девушке

В Удмуртии вынесли приговор в отношении жительницы Завьяловского района, которая из ревности к мужу изуродовала лицо 28-летней девушке. Женщину приговорили к трем годам колонии условно и штрафу.

Подробности сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Россиянку судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Преступление было совершено в июле 2023 года на территории СНТСН. Женщина с помощью разбитой стеклянной бутылки нанесла удар 28-летней незнакомой девушке. Та убежала на соседний участок, но злоумышленница догнала и дважды ударила разбитой бутылкой по лицу и шее. После случившегося у потерпевшей остался рубец на лице. На суде обвиняемая призналась, что сделала это из ревности к мужу – якобы, она застала мужчину с девушкой. Она признала вину и раскаялась в преступлении.

Суд принял во внимание извинение женщины перед жертвой, оказание ей помощи в виде вызова скорой, наличие детей. Ей назначили три года колонии условно, а также штраф в размере 400 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 37-летний мужчина с инвалидностью напал на пожилых родителей. Отец умер, а мать оказалась в больнице в тяжелом состоянии.