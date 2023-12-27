В Свердловской области сын-инвалид напал с ножом на родителей-пенсионеров

В Свердловской области 37-летний мужчина с инвалидностью напал с ножом на своих пожилых родителей. Отец скончался от полученных ран, а мать находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, преступление было совершено в Верхней Пышме. 26 декабря супруги-пенсионеры из-за бытовой мелочи сильно повздорили со взрослым сыном. Во время ссоры мужчина не смог совладать с негативными эмоциями, поэтому схватил кухонный нож и начал им бить по родителям.

В какой-то момент жертвам удалось выбежать из квартиры и закрыть дверь. Так смогла спастись хотя бы женщине. Ее супруг же получил слишком серьезные раны и скончался. После случившегося пенсионерку госпитализировали. На данный момент она находится в реанимации с поврежденной поясницей.

Нападавшего же задержали сотрудники правоохранительных органов. Его уже пытались допросить, но пока он сохраняет молчание. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

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