Жительница Ставрополя задушила четырехмесячную дочь подушкой и хотела убить себя

Жительница Ставрополя убила родную дочь и пыталась совершить суицид. Об этом 11 февраля сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, трагедия произошла на улице Пушкина. В полицию обратился отец девочки — придя с работы, он обнаружил дочь мертвой.

«По словам мужчины, 33-летняя супруга задушила ребенка подушкой, а потом попыталась свести счеты с жизнью», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Мать находится под арестом.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге 36-летний парень задушил галстуком девушку и жил с ее трупом. Выяснилось, что в Новый год она обвинила его в трате денег. В ходе ссоры мужчина ударил ее киянкой, а потом лишил жизни путем асфиксии. Родные погибшей заявили, что убийца всегда казался им замкнутым, но адекватным, и не употреблял алкоголь.