В Петербурге 36-летний парень задушил галстуком девушку и жил с ее трупом

В Петербурге 36-летний парень задушил свою девушку в Новый год и жил с ее трупом. Все это время он отвечал с телефона жертвы родственникам.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Как рассказал источнику адвокат подозреваемого, спустя время после преступления мужчина переехал в гостиницу. Потом он все-таки обратился в полицию – утверждал, что «замучила совесть».

Отец убитой в свою очередь рассказал, что дочь около года встречалась с парнем, жили в съемной квартире. Сожитель девушки казался ему замкнутым, но адекватным, не употреблял алкоголь.

Родственник обратился в полицию с заявлением о пропаже девушки – последнее сообщение он получил 21 января. Однако писала не дочь, но в тексте говорилось, будто она заболела и не может позвонить. До этого мужчина три раза переписывался с ней.

Поговорив с друзьями, он узнал, что те тоже давно не общались с девушкой. Отец позвонил сожителю – тот сообщил, что девушка приболела, свяжется позже. Но звонка не последовало, тогда отец пошел в полицию, а вскоре и сам молодой человек написал явку с повинной.

Выяснилось, что в Новый год 28-летняя девушка обвинила его в трате денег. В ходе ссоры мужчина ударил ее киянкой, а потом задушил галстуком.

Ранее сообщалось, что в машине актера Гоши Куценко нашли тело женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан, известно, что мужчина хотел жениться 17 января.