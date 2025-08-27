В лесу за рестораном быстрого питания найден скелет без черепа

В США обнаружен скелет без черепа в лесу за рестораном McDonald’s. Об этом пишет People.

Страшную находку сделала жительница города Нэшвилль, штат Теннесси, 22 августа. Человеческие останки были найдены в лесополосе на границе города.

На место вызвали полицию, которая обыскала окрестности. Вскоре правоохранители нашли и череп, он находился в 30 метрах от скелета.

Из-за плохого состояния останков пока не удается установить пол и возраст жертвы. Как сообщил на пресс-конференции представитель полиции, в районе, где была сделана находка, никто не проживает.

«На данный момент неясно, кто этот человек и как он туда попал, поэтому эти обстоятельства сейчас выясняются. Детективы из отдела по расследованию убийств, а также наша команда криминалистов пытаются разобраться в деталях», — заявил он.

Кроме того, по его словам, пока неизвестно, принадлежат ли скелет и череп одному и тому же человеку.

В настоящее время власти пытаются установить личность жертвы и выяснить, как долго она находилась на месте происшествия.

