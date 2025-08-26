Получила неизлечимую травму: женщина едва не съела куриную шаурму с человеческим пальцем

В США женщина купила куриную шаурму и после первого укуса обнаружила в блюде кончик человеческого пальца. Об инциденте сообщает New York Post.

Неприятная находка была сделана в одном из ресторанов быстрого питания Create в Нью-Йорке. Руководитель агентства недвижимости Мэри Элизабет Смит рассказала, что получила «неизлечимую травму» после того, как откусила шаурму, в которой был человеческий палец с ногтем.

Женщина подала против ресторана иск в Верховный суд Манхэттена. 43-летняя риелтор из Челси утверждает, что Create и ее владелец, компания Ditmars Bake LLC, «должны были знать, что их продукция опасна для обычных людей».

Адвокат пострадавшей добавил, что она не откусила «ни кусочка от пальца», и практически сразу выкинула шаурму после ужасной находки. При этом, по словам самой Смит, раньше она ходила в заведение, как минимум, два раза в неделю. Теперь же, после случившегося, она предпочитает готовить еду дома.

