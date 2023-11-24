Жительница Снежинска 10 дней умирала с гематомой в мозге из-за халатности врачей

В Снежинске 60-летняя женщина умерла от гематомы в мозге, так и не дождавшись помощи врачей. На протяжении 10-ти дней она пыталась добиться обследования, но, когда медики ее госпитализировали, было уже поздно. Подробности сообщает 74.ru.

Как стало известно, жительница Челябинской области впервые обратилась к специалистам из-за сильных головных болей. Терапевт, выслушав жалобы пациентки, ответил, что это связано с возрастом, и ей нужно следить за давлением. Тогда она попросила выдать ей направление к неврологу, но ее просьба была отклонена.

По словам дочери погибшей, 10 дней ее мать пила разные обезболивающие, которые не приносили никакого результата. Причем их не назначали, а просто рекомендовали.

Когда боль уже было невозможно терпеть, дети привезли женщину в приемный покой местной больницы. «Приходит терапевт, не прикасаясь к ней ни единым пальцем, не слушая ее, не проверяя сатурацию, не измеряя ей давление, говорит: «Обследуйтесь платно», - вспоминает собеседница издания.

Только через крики и многочисленные уговоры родным пациентки удалось добиться прохождения обследования. Томография показала отек головного мозга и гематому. После этого женщину забрали на операцию, после которой она находилась в искусственной коме. Контрольное КТ показывало, что все хорошо, однако повторные снимки зафиксировали полное геморрагическое пропитывание всех тканей мозга кровью. Вскоре пациентка скончалась.

Дочь умершей не захотела оставлять всю эту ситуацию и обратилась в прокуратуру и Росздравнадзор. Известно, что в медицинском учреждении уже была проведена внеплановая проверка.

Ранее в Московской области девятиклассница отвлеклась и проглотила 15 шариков от магнитного конструктора.