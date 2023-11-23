Девятиклассница отвлеклась и проглотила 15 шариков от магнитного конструктора

В Черноголовке Московской области девятиклассница проглотила 15 шариков от магнитного конструктора, когда находилась в гостях. Школьница своеобразно ими поиграла.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел 22 ноября. Школьница пришла в гости, где были дети, и увидела магнитный конструктор. Она взяла крохотные шарики в рот и стала их перекатывать языком.

Затем девочка легла на кровать: она отвлеклась и в этот момент проглотила шарики. Ее доставили в подмосковную больницу. Врачи увидели на рентгене инородные тела – шарики находились в тонком кишечнике. Их предстоит извлечь из организма.

В октябре похожий случай произошел с полуторагодовалым ребенком. Он проглотил 15 слипшихся магнитов – потребовалась срочная операция. У ребенка поднялась температура, начался инфекционно-токсический шок. При разговоре с родителями выяснилось, что малыш проглотил неодимовые магниты, это случилось 4 дня назад.