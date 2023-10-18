Жительница Симферополя выглянула ночью в окно и получила пулю в глаз

В Симферополе женщина осталась жить с пулей в голове после того, как ей в глаз выстрелил пьяный незнакомец. Врачи отказались извлекать инородное тело, так как можно еще больше повредить нервы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным источника, 21-летняя россиянка не могла уснуть из-за шума на улице. Прямо под окнами находилась явно нетрезвая компания. Немного позже их разогнали, однако вместо криков стали раздаваться странные звуки, как будто кто-то что-то бил. Женщина решила выглянуть и посмотреть, что происходит, и сразу же почувствовала сильную боль.

Оказалось, что 26-летний мужчина, одолжив у приятеля пневматическое оружие, хотел пострелять в светофор, но вместо этого направил дуло на окно, в котором и была пострадавшая. После случившегося злоумышленник скрылся, но вскоре его разыскали, и начались разбирательства. Стрелку пришлось оплатить лечение женщины в размере 20 тысяч рублей, а также объясниться. По его словам, он не планировал никого ранить, да и в общем-то стрелять не умел.

Отметим, что из-за травмы пострадавшей пришлось отказаться от многих своих желаний, занятий спортом, возможностью родить ребенка. Врачи диагностировали у нее ранение орбиты левого глаза свинцовой пулей и сказали, что достать предмет невозможно.

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