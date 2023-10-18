Мать с ребенком съели арбуз и потеряли сознание

В Подмосковье женщина и ее восьмилетний сын попали в реанимацию после поедания арбуза. Их нашли без сознания в квартире. Арбуз накануне купил муж пострадавшей, и теперь ягоду планируют отдать на экспертизу. Об этом сообщает mk.ru.

Так, житель Подмосковья пришел вечером 17 октября домой и увидел на полу супругу и ребенка. Предполагается, что сначала на самочувствие пожаловался мальчик. Тогда мать бросила мыть плиту на кухне и подбежала к сыну в коридор, а потом упала рядом с ним.

Женщина пришла в чувство по дороге в медучреждение, она интересовалась состоянием ребенка. В больнице обоим пациентам сделали промывание желудка. Следов лекарственного отравления не обнаружили, после чего врачи предположили, что во всем виноват арбуз.

Лакомство мужчина купил 16 октября с грузовика у торговцев-южан. Он разрезал арбуз пополам: одну из частей положил в холодильник, а вторую оставил на столе. 17 октября его супруга и сын решили съесть кусок, который был на столе. Известно, что эта часть арбуза простояла всю ночь в тепле, из-за чего она подкисла.

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