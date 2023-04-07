Жительница Саратовской области поругалась с мужем и воткнула ему ножницы в спину

В Саратовской области женщина во время ссоры с мужем воткнула ему ножницы в спину. Об этом сообщает агентство «Регион 64».

По данным источника, инцидент произошел вечером во вторник в Пугачеве. В жилом доме начался конфликт между супругами, который привел к травмам.

Сообщается, что жена после употребления алкоголя схватила ножницы и ударила ими супруга. Причина такого поступка пока не называется.

Пострадавший получил колото-резаную рану задней поверхности грудной клетки. Он обратился в районную больницу, где ему диагностировали травматический пневмоторакс. Мужчина находится под наблюдением врачей.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители будут разбираться в деталях случившегося.

Ранее мы писали о том, как женщина на автомобиле увидела мужа с любовницей и сбила их. Инцидент произошел в городе Брисбен. Местная жительница давно подозревала избранника в неверности и решила отследить его движения при помощи специального приложения в телефоне. Когда мужчина сказал, что пойдет за детьми в детский сад, 38-летняя ревнивица решила направиться за ним на автомобиле.