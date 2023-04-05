Наказала изменщика: женщина на автомобиле увидела мужа с любовницей и сбила их

В Австралии женщина была за рулем автомобиля, когда заметила мужа с любовницей. Она застала момент поцелуя и сбила пару. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел в городе Брисбен. Местная жительница давно подозревала избранника в неверности и решила отследить его движения при помощи специального приложения в телефоне. Когда мужчина сказал, что пойдет за детьми в детский сад, 38-летняя ревнивица решила направиться за ним на автомобиле.

Ее догадки подтвердились, она своими глазами увидела, как супруг целовался и обнимался с любовницей на улице. Женщина разозлилась и нажала на педаль газа, поехала на них и затормозила только в последний момент. Машина сбила соперницу и подбросила мужчину в воздух. Его жена выскочила из авто и накинулась на любовницу. Она ударила ее по лицу и оскорбила, а после уехала.

Женщина предстала перед судом и признала факт небезопасного управления транспортным средством. Присяжные посчитали ее невиновной по двум обвинениям в злонамеренных действиях с целью причинения телесных повреждений, но не смогли прийти к единому мнению относительно вердикта по факту причинения ущерба в результате нападения.

Отмечается, что прокуратура отозвала обвинения в нанесении телесных повреждений после того, как австралийка призналась в совершении нападения. Прокурор требовал для обвиняемой наказание в виде трехлетнего тюремного заключения.

Адвокат женщины заявил, что она не собиралась сбивать пару, а лишь хотела быстро подъехать к ним и узнать, что происходит.

«Единственная причина, по которой это произошло — в том, что ее муж целовал другую женщину», — заявила Уайт.

В итоге судья приговорил обвиняемую к условному лишению свободы на 9 месяцев с двухлетним испытательным сроком. Женщина также обязана выплатить по 270 тысяч рублей бывшему мужу и его любовнице. Еще 9 месяцев она не сможет сесть за руль автомобиля.

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