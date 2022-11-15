Жительница Саратова вломила любовнику граблями за попытку расстаться с ней

В Ленинском районе Саратова произошла настоящая драма. Жительница поселка Солнечный не смогла смириться с тем, что любовник хочет от нее уйти и набросилась на него с граблями.

39-летняя женщина и ее 44-летний избранник повздорили во время распития алкогольных напитков. Пара начала бурно выяснять отношения. Мужчина заявил, что больше не хочет быть со спутницей. Он решил уйти из дома.

По информации местного ГУ МВД, в этот момент жительница преградила ему путь и схватила грабли, которые стояли рядом. Но мужчину не остановил грозный вид дамы сердца. Женщина намеревалась отогнать любимого от двери и начала размахивать опасным инструментом. Потом она ударила его граблями по ногам. Прихрамывая, он все же покинул дом.

Потерпевший обратился в травмпункт, где ему диагностировали перелом пальца ноги. Позже он также заглянул к полицейским и написал заявление.

Подозреваемая в совершении преступления была доставлена в отдел участковым, где против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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