Женщина вонзила нож в спину мужа в ответ на побои табуреткой

Супруги в возрасте 50 и 46 лет, употребившие накануне спиртные напитки, повздорили дома в Подмосковье.

Муж набросился на жену сначала с кулаками, потом использовал табуретку. Получив несколько ударов, супруга взяла нож и ударила мужчину в район поясницы. Далее она вызвала скорую своему обидчику.

Сотрудники полиции начали выяснение обстоятельств.