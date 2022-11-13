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СТРОГО 18+
17:55, 13 ноября 2022
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Женщина вонзила нож в спину мужа в ответ на побои табуреткой

Фото: freepik

Супруги в возрасте 50 и 46 лет, употребившие накануне спиртные напитки, повздорили дома в Подмосковье.

Муж набросился на жену сначала с кулаками, потом использовал табуретку. Получив несколько ударов, супруга взяла нож и ударила мужчину в район поясницы. Далее она вызвала скорую своему обидчику.

Сотрудники полиции начали выяснение обстоятельств.

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