17:55, 13 ноября 2022
1 мин.
Женщина вонзила нож в спину мужа в ответ на побои табуреткой
Супруги в возрасте 50 и 46 лет, употребившие накануне спиртные напитки, повздорили дома в Подмосковье.
Муж набросился на жену сначала с кулаками, потом использовал табуретку. Получив несколько ударов, супруга взяла нож и ударила мужчину в район поясницы. Далее она вызвала скорую своему обидчику.
Сотрудники полиции начали выяснение обстоятельств.
Источник фото:freepik
Источник:Moslenta.ru
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: