Жительница Самары попала в больницу после посещения мастера по маникюру на дому

Жительница Самары рассказала, как поход к мастеру по маникюру чуть не обернулся для нее хирургическим вмешательством. Об этом пишет ГТРК «Самара».

Елизавета хотела сделать маникюр, но решила не идти в салон, а обратиться к мастеру, который работает на дому. Девушка внимательно читала отзывы клиентов и выбрала девушку Ольгу (имя изменено). Они договорились, и клиентка приехала в назначенное время по указанному адресу. Оказалось, что на днях в квартире мастера прорвало трубу, она рассказала, что в соседней комнате работает сантехник. Елизавету это не смутило.

По словам девушки, сначала все было хорошо. Мастер сняла старое покрытие и приступила к обработке кутикулы. Но здесь им помешал сантехник, который отвлекал Ольгу от ее работы. Мастер каждые 15 минут удалялась в ванную. Елизавета стала беспокоиться, когда заметила, что мастер делает резкие движения ножницами, ее пальцы даже начали кровоточить. Все это напрягало девушку.

По словам клиентки, Ольга пыталась остановить кровь, но у нее плохо это получалось. Она нанесла верхнее покрытие. Елизавета заметила, что верхняя часть пальцев сильно опухла, ей было очень некомфортно. Но мастер успокоила ее и сказала, что на следующий день отек спадет. Ожидания не оправдались, девушке стало хуже: ее опухшие пальцы покраснели и начали нарывать, двигать ими было очень сложно.

Вечером у посетительницы поднялась температура. Она поехала в больницу, где ей поставили диагноз – околоногтевой панариций. Врачи отметили, что в такой ситуации нельзя было медлить. Если бы Елизавета обратилась позднее, то инфекция могла вызвать воспаление пальцев руки, а последствия были бы намного ужаснее.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина сходила на маникюр и лишилась части пальца.