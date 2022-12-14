В Австралии женщина сходила на маникюр и лишилась части пальца

В Австралии с посетительницей маникюрного салона произошел неприятный инцидент. Во время процедуры ей занесли в палец инфекцию, из-за которой пришлось обращаться к врачам. В итоге женщине ампутировали часть пальца. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летняя австралийка пожаловалась журналистам, что последние два года терпит боль в большом пальце. Она вспоминает, что проблемы начались после посещения салона красоты. По словам пострадавшей, сотрудница решила, что у нее не обычные ногти, а акриловые, и принялась шлифовать их. Работница должна была просто замочить их в ацетоне.

Жительница провела пять дней в больнице, после чего получила неутешительный вывод. Врачи рассказали, что ей необходимо ампутировать часть поврежденного пальца. Пострадавшая пошла на это, но боль до сих пор не ушла. Теперь обиженная женщина намерена подать на маникюрный салон в суд.

Ранее мы писали о том, как женщина увеличила грудь до 34 размера ради заработка на закрытых ресурсах. Новый бюст добавил к весу 10 килограммов, а операция обошлась ей в 100 тысяч долларов. Зато на закрытых ресурсах за ее фото и видео платят до 250 тыс. долларов.