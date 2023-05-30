Жительница Сахалина убила пенсионера, который отказался отпустить ее после застолья домой
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45-летняя россиянка признана виновной в убийстве 71-летнего пенсионера, который не захотел отпускать ее домой после застолья. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Сахалинской области.
Источник утверждает, что дело было в сентябре прошлого года. После застолья пенсионер не захотел, чтобы женщина уходила, он оскорбил ее и попытался не допустить ее ухода из квартиры. В результате женщина вступила с мужчиной в словесную перепалку и решила его убить.
По данным следствия, злоумышленница не менее шести раз ударила пенсионера руками по лицу, затем оттолкнула его – мужчина упал на пол.
«После этого, не давая ему подняться, она взяла в руку нож и нанесла один удар в область передней поверхности грудной клетки, чем причинила тяжкий вред его здоровью», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что мужчина скончался на месте, его смерть наступила из-за сильной кровопотери.
Следственная проверка показала, что в момент совершения преступления подсудимая была на испытательном сроке. Ранее ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В итоге ее приговорили к 10 годам и 8 месяцам заключения с отбытием наказания в колонии общего режима.
Ранее мы писали о том, как сожитель изменил 35-летней россиянке, и она его убила.