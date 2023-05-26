«Неприятно любой женщине»: сожитель изменил 35-летней россиянке, и она его убила

Почему убивают женщины? Портал «Страсти» попытался разобраться во внутренних мотивах и причинах, которые побуждают к совершению преступления. В колонии для осуждённых женщин наш корреспондент поговорил с Натальей Давыдовой, которая после измены убила своего мужчину и пожалела…

«Я лишила жизни своего сожителя, на почве ревности, так лучше сказать», - начала свой рассказ Давыдова.

Она познакомилась с ним случайно: шла от подруги, был дождь, остановилась подождать у подъезда. Там же стоял парень: разговорчивый, шустрый, «маленький», юркий. Ей было 32 года, ему – 41.

«И мы слово за слово, так познакомились… Сначала встречались, он приходил, помогал, а потом, как будто, так и положено, просто оставался и все», - вспоминает Давыдова.

Оба работали, Наталья снимала квартиру, и сожитель часто оставался у нее дома. Вместе прожили около года, детей не было, хотя Давыдова очень мечтала о ребенке.

Видный мужчина не давал поводов для ревности. Но однажды этот день настал.

«Он не пришел в один день с работы, я ему звоню, он не брал трубку, потом был недоступен. Я решила поехать к нему на квартиру, где он был прописан — ну и там всё увидела», — поделилась Давыдова.

Женщина стучала в дверь, но ей не открывали. Она продолжала стоять и ждать. Когда дверь открыли, Давыдова увидела девушку «в его рубашечке».

Она начала кричать на изменщика, но сожитель убеждал, что это племянница. В итоге Давыдова потребовала собрать вещи с ее квартиры: мужчина так и сделал.

Как часто бывает, спустя время она решила простить неверного избранника: в добавок уговорила подруга-соседка. Давыдова написала ему сообщение, а дальше произошло то, за что россиянка на 8 лет села в тюрьму.

«Он пришел на следующий день, вечером, с похмелья, хорошо, видимо, погулял с «племянницей». А до этого у нас был разговор, вроде, все мы решили. Потом решил, что уже прощенный, разделся, лег телевизор смотреть, а я как раз резала, шинковала капусту. И он начал вот это все мне рассказывать: как у них, что было. Зачем, спрашивается? Я не помню, как все это произошло, я просто стояла слушала, и у меня как злоба не злоба, как пелена встала перед глазами — зачем мне знать, что и как у них было. Я не понимаю. Хоть я и не законная ему жена, но мы вместе жили, делили постель, еду.

Ну и все, у меня был нож в руке, я даже не помню, как я это сделала… Просто очнулась от его слов: «Наташ, ты чего сотворила?» - привела Давыдова подробности убийства.

Когда она очнулась, мужчина был еще живой: его госпитализировали в 9 вечера, но в 12 часов ночи он скончался в больнице.

За скорой в съемную квартиру прибыла полиция. Будучи еще живым, сожитель придумал историю, чтобы Давыдова избежала наказания. Он выдумал, будто получил ножевое ранение на улице. Но женщина не стала врать, и сама рассказала, как все было. Ее сразу задержали.

На суде Давыдова по совету адвоката признала вину частично – ее убедили, что таким образом дадут меньший срок. «А оказалось, что мне дали больше», - поделилась осужденная. Наталье дали восемь лет.

Ее признали виновной по статье об убийстве, осуждена по статье 105 часть первая, (согласно статье 105 Уголовного кодекса России: 1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, прим. «Страсти»).

Восьмилетний срок Давыдовой начался 24 ноября 2016 года. 17 мая 2024-го она должна была выйти на свободу. Апелляцию на приговор не подавали.

На суде она узнала нелицеприятные подробности о человеке, которого лишила жизни. Выяснилось, что сожитель много врал Наталье.

«Я на суде узнаю, что у него дочь и сын, жену он свою загнал в гроб своими тоже этими прогулочками, запоями. Оказывается, что незадолго, как мы познакомились, он недавно освободился. Сидел за кражу что ли, 158 (статья 158 УК РФ предусматривает ответственность за тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств (например, виновное лицо тайно похитило банковскую карту с пин-кодом к ней, после чего через устройство самообслуживания сняло денежные средства с банковского счёта потерпевшего – прим. «Страсти»). И, как дочь сказала, если бы не я его, то другая бы это сделала. Он заслужил этой смерти», - заявила Давыдова.

После неудачных отношений она поняла: «не все мужики сволочи, но большинство». Женщина считает, что, убив сожителя, «сделала хуже себе и своим близким».

На вопрос, жалеет ли она об убийстве, Давыдова ответила: «Знаете, жалею. Когда я осознала, что совершила, я очень жалела. И следователь мне говорил: «Ты такая деваха здоровая, могла бы ему просто кости переломать, так зачем убивать?» Да, если бы я хоть помнила, как это все произошло. Просто или злость, или женское самолюбие, просто темнота какая-то была и все… Я не имела права лишать жизни человека, но знаете, я не могу о нем сказать хорошо. Но я сожалею, что так сделала. Но после того, после его смерти, как я узнала все о нем, мне его уже было не жаль».

Любила ли Давыдова того человека? Говорит, что, когда живешь вместе, – «это уже не любовь, это уже быт». Жить и встречаться – совершенно разные вещи, считает осужденная.

В заключение своего рассказа Давыдова дала совет женщинам, которые оказались в похожей ситуации: «Девчонки, уважайте и любите себя, и не унижайтесь перед этими мужиками. И держите себя в руках. Себе будет дороже. Они нас не стоят. Лучше выгнать и забыть, если такие изменщики еще остались, хотя остались…».

Редакция портала «Страсти» выражает благодарность УФСИН по Республике Мордовия и лично Айе-Марине Ханиевой за помощь в подготовке материала.