Жительница Сахалина помогла незнакомому мужчине отбиться от грабителя

Жительница Холмского района Сахалина во время прогулки с собакой спасла мужчину, за которым гнался грабитель. Об этом сообщили в региональном отделении УМВД России. По данным следствия, 40-летний преступник ворвался в квартиру и потребовал у хозяина 80 тысяч рублей. При этом злоумышленник угрожал потерпевшему расправой и избил табуреткой.

Мужчине удалось вырваться и выбежать на улицу, где в этот момент шла местная жительница со своим псом. Женщина незамедлительно вызвала полицию и скорую помощь.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы правой височно-теменной области.

Грабителя удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ - разбой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, а также незаконным проникновением в жилище, сообщает портал astv.ru.

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