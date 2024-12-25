Россиянка заявила об изнасиловании таксистом, похожим на Трампа

В Подмосковье местная жительница обвинила в изнасиловании мужчину, который похож на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет mk.ru.

Как рассказала 41-летняя женщина, ЧП произошло в мае 1996 года, когда она решила воспользоваться услугами такси. После того, как шофер якобы надругался над ней, пострадавшая рассказала обо всем родственнице, однако заявление в полицию никто из них так и не написал.

В 2018 году россиянка, вызвав такси, обнаружила в автомобиле за рулем, по ее словам, того самого водителя, который изнасиловал ее более 20 лет назад.

«Характерная примета, которую она запомнила – мужчина похож на Дональда Трампа», – сказано в публикации.

Позднее она обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 72-летний житель Одинцовского городского округа. В ближайшее время его опросят.

Ранее мы писали, что в Москве руководитель увел сотрудницу в кабинет на корпоративе и изнасиловал.