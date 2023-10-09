Жительница Петербурга потеряла ключи от квартиры и вышла через окно на 2-м этаже

В Санкт-Петербурге женщина потеряла ключи от квартиры и решила выйти из помещения через окно на втором этаже. В итоге она упала и получила серьезные травмы. Об этом сообщает издание Фонтанка.

Как стало известно, россиянка около полуночи в воскресенье 8 октября решила покинуть свои закрытые апартаменты, воспользовавшись окном. Она спустилась вниз, но неудачно, так как высота оказалась существенной. После случившегося ее пришлось доставить в больницу с улицы Пролетарской в Колпино.

Медики выявили у женщины сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица, перелом бедренных костей и левого предплечья. Она пояснила, что не видела другого выхода, так как ей нужно было оказаться на улице. Сейчас она находится в реанимации.

Ранее буквально на руках у врачей скончалась двухлетняя девочка, которой сделали прививку. После вакцинации малышке стало плохо, но ее мама отказалась от госпитализации. Тело ребенка было направлено в морг для выявления причины смерти.