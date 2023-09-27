Жительница Петербурга получила 6 лет колонии после кражи четырех гелей для душа

Жительница Санкт-Петербурга получила 6 лет колонии после кражи четырех гелей для душа. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, женщина похитила моющие средства из продуктового магазина. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что рядом никого нет, она спрятала в сумку четыре геля для душа на сумму, превышающую тысячу рублей.

Похитительница не успела сбежать, поэтому она постаралась отбиться от директора магазина. В драке женщина кусалась и царапалась. Несмотря на ее усилия, местная жительница была схвачена другими сотрудниками.

Женщина заявила, что на нее напали первыми. Также она отказалась показывать сумку без полицейских.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года. Вместе с предыдущим приговором она проведет в исправительной колонии шесть лет.

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