Жительница Петербурга обвинила отца в многолетних домогательствах и инцесте

В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка обвинила отца в домогательствах и инцесте. По ее словам, мужчина приставал к ней в подростковом возрасте. Об этом сообщает Piter.tv.

По данным источника, петербурженка написала заявление на своего папу. В полиции она подробно рассказала, как родитель совершал в отношении нее преступные действия, пока она была еще несовершеннолетней. Девушка утверждает, что домогательства она терпела в период с 2013 по 2018 год. В основном все проявления инцеста были только в стенах дома.

После полученного заявления от пострадавшей сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего подозреваемого. Проводятся проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Перми мужчина домогался девочки-подростка в автобусе. Об этом рассказала одна из свидетельниц. Она отметила, что заметила странное поведение взрослого пассажира и сначала решила, что он является карманником. Однако потом она увидела, что его рука находилась на бедре школьницы. По всей видимости, несовершеннолетняя либо не замечала прикосновений, либо боялась об этом сказать.