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11:18, 19 декабря 2023
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Жительница Петербурга обвинила отца в многолетних домогательствах и инцесте

Жительница Петербурга обвинила отца в многолетних домогательствах и инцесте

© Freepik

В Санкт-Петербурге 22-летняя девушка обвинила отца в домогательствах и инцесте. По ее словам, мужчина приставал к ней в подростковом возрасте. Об этом сообщает Piter.tv.

По данным источника, петербурженка написала заявление на своего папу. В полиции она подробно рассказала, как родитель совершал в отношении нее преступные действия, пока она была еще несовершеннолетней. Девушка утверждает, что домогательства она терпела в период с 2013 по 2018 год. В основном все проявления инцеста были только в стенах дома.

После полученного заявления от пострадавшей сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего подозреваемого. Проводятся проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Перми мужчина домогался девочки-подростка в автобусе. Об этом рассказала одна из свидетельниц. Она отметила, что заметила странное поведение взрослого пассажира и сначала решила, что он является карманником. Однако потом она увидела, что его рука находилась на бедре школьницы. По всей видимости, несовершеннолетняя либо не замечала прикосновений, либо боялась об этом сказать.

Источник:Piter.tv
Автор:Анна Чеченкова
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