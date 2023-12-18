В Перми мужчина домогался девушки-подростка в автобусе

В Перми местный житель приставал к несовершеннолетней девочке в автобусе. Об этом сообщает паблик «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» во «ВКонтакте».

Как призналась свидетельница, ЧП произошло накануне в автобусе, осуществлявшем перевозки по маршруту №77к. Россиянка заметила мужчину, который вел себя подозрительно. Женщина уточнила, что неизвестный стоял около подростка и регулярно поворачивался назад.

«Мне все это показалось странным, первая мысль была, что это карманник. Моя остановка была микрорайон Чапаевский. <...> Выходя из автобуса, я специально оглянулась назад, чтобы посмотреть, где же все-таки рука этого мужика. Рука этого мужика лежала на попе школьницы», - рассказала пермячка.

Женщина добавила, что школьница то ли не почувствовала руку мужчины, то ли боялась что-либо возразить. По словам пассажирки, она обнаружила домогательства лишь при выходе из автобуса, вследствие чего не успела сфотографировать происходящее.

Злоумышленник был одет в светлую коричневую куртку и шапку, он был высокого роста, со светлыми глазами. Россиянка призвала родителей поговорить со своими детьми и попросить их быть внимательными.

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