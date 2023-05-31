Жительница Петербурга обвинила ортопеда в домогательствах с насилием в квартире

30-летняя девушка обвинила ортопеда в домогательствах с насилием в одной из квартир Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Девушка утверждает, что инцидент произошел два с половиной года назад в квартире в Мурино. Сейчас она просит привлечь к уголовной ответственности мужчину, работавшего ортопедом в одном из городских салонов.

По словам пострадавшей, мужчина в ноябре 2020 года, находясь у себя в квартире в Мурино, совершил в отношении нее действия сексуального характера с применением насилия.

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, как охранник попытался развратить 12-летнюю девочку в детском центре Петербурга. По данным источника, в дежурную часть обратилась 45-летняя женщина. Она сообщила, что 27 мая ее несовершеннолетний ребенок был в центре внешкольной работы, который располагается на Ярославской улице. Девочка хотела забрать сменную обувь. В какой-то момент она встретила охранника.