Жительница Новосибирска вывела дочь на прогулку в одном летнем платье в +5 градусов

Жительница Новосибирска вывела дочь на прогулку в летнем платье. Об этом сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на источник информации.

Инцидент произошел 15 марта, тогда на улице было +5 градусов. Местные жители сразу же заметили на детской площадке девочку, качающуюся на качелях и одетую явно не по погоде. Многие из них задались вопросом, что заставило маму ребенка надеть на него летнюю одежду при еще зимней температуре.

«Странно, что мама сама не загорает, ведь на улице, по ее мнению, тепло», — отреагировала публика.

Ситуация вызвала общественный резонанс: пока одни критиковали жительницу Новосибирска, другие — поспешили встать на ее защиту. Так, заступники отметили, родительница лучше знает: как одеть свою дочь.

Ранее мы писали про 24-летнюю жительницу Великобритании, у которой рак достиг четвертой стадии из-за врачебной ошибки. Потерпевшая регулярно ходила на осмотр в медицинское учреждение, но каждый раз ее отправляли домой, не найдя поводов для беспокойств. При этом она продолжала страдать от ночной потливости и потери веса. Чем закончилась история девушки — смотрите здесь.

Также сообщалось об 11-летнем мальчике, который опьянел от йогурта. Подробности инцидента смотрите здесь.