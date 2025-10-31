Жительница Новосибирска сообщила, что видела похожую на Усольцевых пару. Об этом стало известно в эфире шоу «Пусть говорят».

Осенью 2025 года стало известно об исчезновении семьи Усольцевых. Россияне отправились в поход в Красноярском крае и пропали. Их поиски до сих пор не принесли никаких результатов. В Сети выдвигаются различные версии о судьбе семьи, и даже поговаривают про их побег из страны. Однако в эфире шоу жительница Новосибирска сообщила, что видела «похудевшую пару», похожую на Усольцевых. Супруги якобы переходили дорогу без ребенка.

Ведущий шоу сообщил, что передал информацию сыну Ирины Усольцевой, но тот никак не отреагировал. По его словам, он слышал много подобных историй и не верит им.

«Мне написали из вашей программы, что видели мою семью в Новосибирске. Я отнесся к этому скептически. Насколько я знаю, много людей, не самых здоровых, пишут про моих родителей и в редакции, и в новости местные, и в большие», — высказался родственник пропавшей семьи.

